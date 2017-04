3 trucos de belleza que potencian la atracción, según la ciencia

La belleza cambia según la percepción de cada persona, lo que para uno se considera hermoso para el otro no podría serlo. Es uno de los conceptos más relativos y subjetivos. Es así que se han realizado investigaciones que se centraron en la relación entre el maquillaje y la percepción de los hombres y mujeres sobre su uso, y se han detectado algunos patrones que se repiten:

1.- Labios rojos

Diferentes investigaciones han demostrado que los rostros de las mujeres son más atractivos cuando está cerca de ovular. Esta alteración hormonal genera cambios en las tonalidades de la piel del rostro. Los labios se ponen más rojos y se ven más atrayentes. Es así que, cuando marcan sus labios de color rojo tienen un efecto de seducción al sexo opuesto.

2.-Piel uniforme

No puede faltar la base como uno de los principales productos de maquillaje . De acuerdo al doctor Bernhard Fink, profesor de la Universidad de Göttingen, “la coloración de la piel y su topografía afectan de manera significativa la percepción de las personas. Estos factores determinan si una piel es atractiva, saludable y joven”.

3.- Cero exceso

Los investigadores de Quarterly Journal of Experimental Psychology realizaron un experimento en donde les mostraron a algunos hombres y mujeres varias fotografías de distintas mujeres en diferentes grados de maquillaje. El resultado fue interesante, ya que las damas que participaron en el estudio pensaban que los hombres iban a elegir a aquellas que usaban más cosméticos, pero no fue así. Todo lo contrario, ya que ellos comparten otra percepción.

También puedes ver

Adrienne Jüliger, la nueva supermodelo alemana – 508552

Adrienne Jüliger. (Video: DW / Foto: Getty Images)