3 cosas que no debes hacer antes de maquillarte

La mayoría de mujeres no podemos vivir sin el maquillaje y somos grandes expertas en lo que se refiere al hecho de usarlo y lucir espectacular, pero eso no significa que a veces no podamos cometer ciertos errores que traerán como consecuencias daños a nuestra piel.

Sabiendo ello, a continuación, te contamos esos errores que puedes cometer.

1.- faciales

Los faciales ayudan a cuidar nuestra piel, pero hacernos uno momentos antes de maquillarnos es un gran error. Esto debido a que tus poros se vuelvan más vulnerables y con la base del maquillaje este podría taparse. Lo recomendable es hacerlo mínimamente un día antes.

2.- ejercitarte

Luego de hacer ejercicio, tu cuerpo se calienta y tus poros se abren, por lo que al maquillarte estos lo absorberán y tendrás como consecuencia granos y puntos negros.

3.- eliminar tus granitos

Si eres de las mujeres que suele hacer eso, debes recordar que las consecuencias son una herida en tu rostro y al usar maquillaje tu piel podría estar expuesta a una infección.

Es así que ahora es mejor que antes de maquillarte empieces a tomar precauciones al respecto.