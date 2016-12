El texto viral de una esposa orgullosa:"Ni siquiera pensaba en los anillos, sólo quería casarme"

El amor está en las redes. Esta es la historia de Ariel Desiree, una mujer enamorada que tuvo que defender su anillo de compromiso de 130 dólares, de una vendedora que calificó de “patética” la compra.

Según contó en su cuenta en Facebook, ella fue a comprar su anillo de compromiso con su novio a una tienda de precios accesibles y la empleada les dijo que le parecía “patético” comprar un anillo tan barato. “Ni siquiera estaba pensando en el anillo, sólo quería casarme con mi mejor amigo”, explicó Ariel.

La mujer natural de Tennessee, Estados Unidos, compartió en su muro de Facebook ese incómodo momento que tuvo que pasar junto a su actual esposo. El texto se volvió viral rápidamente y captó la atención de muchos usuarios, que ha sido compartido más de 56 mil veces.

Ellos eligieron dos anillos, uno de plata y el otro zirconita, este último material que imita al diamante. Contentos se acercaron a pagarlos, una empleada se acercó y les hizo un comentario sarcástico : “¿Se pueden creer que algunos hombres compran estos como anillos de compromiso? Qué patético”

“Ya se sentía mal porque no podía permitirse el set de brillantes con talla pera que yo adoraba y que ocupaba mi página de Pinterest”, relató Ariel. “Ya se sentía como un fracaso, preguntándome una y otra vez: ‘¿seguro que con estos estarás feliz? ¿seguro que está bien?’ Estaba muy triste ante la idea de no hacerme feliz lo suficiente y de que yo no quisiera casarme con él porque mis anillos no eran lo suficientemente caros o llamativos”, escribió.

Ante todo lo ocurrido, Ariel sentenció: “Lo que importa no es el anillo, sino el amor que se dedica al comprar uno”. Recordándonos una vez más que el dinero jamás comprará un amor verdadero.

A continuación, te compartimos el enlace para que lo puedas leer el texto completo:

