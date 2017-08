Pareja demuestra su amor recreando escena de Enredados para su compromiso

Cuando se trata de películas sobre historias de amor y amistad, las de Disney son el mejor ejemplo y eso lo saben muy bien Sarah y Gilbert, una pareja que en su primera cita vieron Up y luego ver los otros largosmetrajes se convirtió en su pasatiempo favorito.

De hecho, sus primeras vacaciones fueron a Disneyland, y aunque viven lejos de California, tratan de visitar el parque de tracciones regularmente. De hecho, todos los años, los dos participan en las carreras que ahí organizan.

Asimismo, ambos creen que la película con el que mejor se identifica su historia de amor es Enredados, por lo que cuando se comprometieron se inspiraron en momentos de Rapunzel y Flynn para realizar su sesión fotográfica.

Al respecto, Sarah dijo al sitio Popsugar, “Gilbert y yo estábamos en el bote, mirándonos a los ojos, cuando de repente la canción I See the Light empezó a escucharse de fondo. Es como si hubiéramos estado en la película, y todos los sentimientos y emociones me trajeron de vuelta a la época en la que me di cuenta de que Gilbert era más que un amigo, de cómo mi visión de mi mundo cambió cuando lo vi. Ahora sé que estoy destinada a estar con él”.

Para que veas como acabó todo, en la parte superior de la nota te compartimos algunas imágenes de la sesión.