8 tips para cuidarte de las estafas al organizar tu boda

Organizar una boda requiere de muchos preparativos que tienen como finalidad hacer de ese día un momento especial e inolvidable para los novios. Con ese fin es que muchas parejas contratan empresas para que se encarguen de temas como catering, animación, música, decoración, entre otros.

Sin embargo, a veces estas empresas no resultan ser tan confiables como se espera y sucede que ese día no se tiene la decoración que se pidió, las flores no llegan o el proveedor desaparece y el día soñado se convierte en una pesadilla.

Eso le ocurrió 75 parejas de novios, quienes fueron estafados por la representante de una empresa dedicada a brindar servicios de catering para recepciones y bodas.

Por ello, César Carpio, representante de FX Eventos Perú, brinda las siguientes recomendaciones que tienen que seguir los futuros esposos, a fin de evitar posibles estafas el día de su matrimonio:

1.- Proveedores recomendados

Se aconseja contactarse y reunirse con empresas recomendadas por familiares o amistades cercanas. Si se prefiere contactar con una empresa por Internet, es mejor revisar sus redes sociales y trata de comunicarte con sus clientes pasados, para obtener antecedentes al respecto.

2.- Acta de constitución empresa

Solicita un acta de constitución de la empresa y su número de RUC. Si todo está en orden no tendrá problemas en brindarte la información y mostrarte los documentos requeridos.

3.- Comprobación de servicios

Solicitar fotos, videos y recomendaciones de clientes pasados. Así verás que lo que ofrecen es cierto.

4.- Antecedentes de demandas o quejas

En la SUNAT o Indecopi podrás verificar si la empresa que piensas contratar ha tenido demandas o quejas en su contra.

5.- Contrato detallado

Se recomienda verificar que los puntos acordados (hasta los mínimos), estén presentes en el contrato. Este debe tener detallado la cantidad, calidad, formas, colores, horas de servicio, multas por incumplimiento, costos adicionales, etc.

6.- Firma de contrato

Siempre lee antes de firmar y asegúrate de no tener ninguna duda sobre el contrato. Así no habrá problemas al respecto.

7.- Pago por el servicio

Se aconseja nunca abonar 100% del pago del servicio. De esa manera podrás evitar la pérdida de tu dinero en el caso de algún problema.

8.- Comprobante de pago

La mejor prueba de la realización de un es un recibo, por lo que se recomienda siempre solicitarlo en el caso de adelanto del dinero y más.