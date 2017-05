¿Olvidas tomar tu pastilla anticonceptiva? Este método es la solución

Según un estudio publicado en el 2010 en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, muchas mujeres que usan pastillas anticonceptivas para evitar un embarazo no deseado, les ha ocurrido que se han olvidado tomarla. Esto muchas veces producto del estrés diario.

En línea con estos resultados, una encuesta realizada por Bayer en Latinoamérica en el 2014, preguntó a más de 2.500 mujeres sobre el cumplimiento del régimen con los anticonceptivos orales, en donde más del 70% de las usuarias admitió haber olvidado al menos una pastilla al mes.

“La mayoría de los métodos anticonceptivos modernos son muy eficaces si se utilizan de manera correcta, puntual y consistente”, explicó la Dra. Josefina Lira, Gineco-Obstetra de la Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología en México. “Las fallas en el uso pueden derivar en embarazos no planificados. Por eso nuestros esfuerzos apuntan a facilitar su uso de acuerdo al perfil y plan de vida de la usuaria para determinar el método que más se ajusta a sus necesidades y que se pueda aprovechar al máximo la eficacia del anticonceptivo”, agregó.

En la actualidad, existen otros métodos anticonceptivos que ayudan a las mujeres a mantenerse protegidas sin tener que pensar en tomar alguna pastilla. Además, estos también disminuyen el sangrado menstrual, los dolores, entre otros.

Por ejemplo, uno de ellos es el sistema intrauterino (SIU) innovador; el más pequeño del mundo, de baja dosis hormonal, muy alta efectividad y duración de hasta tres años que puede ser usado por mujeres jóvenes. Su eficacia en la prevención de embarazos no planificados es superior al 99%, dado que su efectividad no requiere de la atención ni la memoria de la usuaria.

Es así que este producto seria la respuesta a aquellas mujeres que deseaban encontrar un método anticonceptivo que se adapte a su estilo de vida y sobre todo no tengan que seguir un régimen para consumirlo. También, para las jóvenes entre los 18 y 25 años que están enfocadas en sus estudios o empezando su carrera profesional.

Cabe destacar que, si bien este método es una buena opción, solamente el ginecólogo es capaz de determinar si es el adecuado para ti o no.