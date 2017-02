Kendall Jenner y su secreto para tener un abdomen perfecto

La top model de Victoria’s Secret, Kendall Jenner , ha manifestado que lo que más le gusta de su cuerpo es tener el abdomen plano y tonificado, por lo que se esfuerza muy duro para lucirlo así. Aunque queda claro que una dieta baja en grasas y ejercicios son el complemento perfecto.

Kendall reveló en su app homónima que los abdominales son su ejercicio elegido. “Me encanta cuando mi entrenadora, Gunnar Peterson, trabaja duro mis abdominales”, confesó. Gracias a ello, es que suele usar ‘cropped tops’ y luce espectacular.

Pero no todo reside en su entrenadora, cuando está sola en su casa, la modelo tiene un truco para no rendirse. “A veces, cuando estoy viendo la tele, pienso para mí misma: ‘debería estar haciendo abdominales ahora mismo’. Así que me levanto del sofá y los hago”, contó. Es así que recuerda un tip de su gran amiga Gigi Hadid , quién días previos a un desfile pone un post-it en su frezzer con la palabra “sentadillas”, y cada que pasa por ahí lo recuerda. Kendall utiliza este consejo pero con los abdominales.

Por otro lado, también utiliza una app llamada Instant Abs Trainer, que la ayuda a seguir sintiéndose motivada para realizar su rutina de ejercicio. A continuación, te dejamos una galería de fotos de cómo luce Kendall con su abdomen tonificado. ¡Echa un vistazo!.