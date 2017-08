Joven da lección a mujeres al cambiar sus hábitos y estos son los resultados

Para asistir al gimnasio se necesita de mucha motivación y así alcanzar los objetivos. Es exactamente lo que Lakeisha, quien es la protagonista de un video inspirador, ha hecho. Ella ha logrado una increíble transformación corporal.

Al comienzo del video, publicado en Facebook , se ve a Lakeisha definiéndose como obesa con 150 kilos de peso. Esta obesidad no es lo único que debía de afrontar, también estaba su falta de autoestima, lo que llevaba a la depresión.

“Siempre he pensado en mi misma como una persona que no es atractiva, que sencillamente no estaba diseñada para tener pareja o hijos”, comenta en los primeros minutos del video.

Pero gracias a su fuerza de voluntad y perseverancia, consiguió un gran cambio. Decidió ir al gimnasio durante 100 días seguidos y cumplió su promesa.

“Quiero mostrarles cómo una persona consigue cambiar su vida por completo”, narra la mujer en el clip. Queda claro que para hacerlo ha tenido que comprometerse duro.

Es así que al día 90, Lakeisha muestra como los pantalones que antes usaba. En total, la joven ha perdido 23 kilos, y por su sonrisa en su rostro, quedó claro que está contenta. Sin duda, un ejemplo a seguir para muchas mujeres que quieren recuperar su autoestima. ¡Echa un vistazo al video que ya alcanzó 94 millones de reproducciones!