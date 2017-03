Este es el truco de Bella Hadid para dormir plácidamente

La modelo Bella Hadid , una de las promesas en el mundo de la pasarelas, ha revelado en muchas ocasiones que le gusta dormir , ya que señala que es la mejor técnica de relajación que existe. En una entrevista con la revista Editorialist manifestó que le gusta pedir sushi, ver Law & Order e irse a dormir a las 9 cada noche, “Soy una abuela”, bromeaba. Un plan de vida que adora.

Pero en sus últimas semanas el ritmo de su trabajo en cuento a los circuitos de moda internacionales que ha tenido no le ha sido fácil conciliar el sueño. Durante a la entrevista con “Teen Vogue”, Bella Hadid dijo cuál es su secreto para dormir bien. “Hace poco he empezado a escuchar música de meditación y eso me ayuda a tener un sueño más profundo, incluso si solo tengo cuatro horas para dormir”, ha explicado la modelo.

Ella ha encontrado una playlist que a la cuarta canción cae dormida, así lo afirma Bella Hadid. Se trata de 50 Best Meditation Songs Collection (disponible en iTunes), es una mezcla de canciones relajantes entre las que hay temas que ayudan a facilitar el sueño. Una técnica infalible para la top model, ya que también le ayuda a resaltar su belleza , como se sabe, dormir bien es un truco para tener una piel resplandeciente y además de controlar el peso.