¿Cuáles son los factores que provocan acné en las mujeres adultas?

Un nuevo estudio ha descubierto por qué algunas mujeres adultas siguen sufriendo acné incluso una vez superada la adolescencia. Para determinar los cinco factores principales detrás del problema, los científicos del Grupo de Investigación Epidemiológica en Dermatología, en Italia, han examinado a más de 500 mujeres de 12 ciudades del país. El estudio ha sido publicado en la revista ‘Journal of the American Academy of Dermatology’.

1. Dieta poco saludable

Este es uno de los principales factores de nuestro estilo de vida que pueden contribuir a la aparición de acné en mujeres adultas. Las participantes de la investigación que comían pescado, fruta y verdura más de cuatro días a la semana tenían menos probabilidades de desarrollar acné en comparación con aquellas que rara vez comían estos alimentos .

2. Elevado nivel de estrés

El estrés también es clave para el acné. Las participantes que experimentaban niveles altos o muy altos de estrés durante el estudio tenían tres veces más susceptibilidad al acné en comparación con las menos estresadas.

3. Problemas genéticos de piel

Los investigadores también determinaron que las mujeres cuyos padres o hermanos sufrieron acné en el pasado tienen más probabilidades de desarrollar esta condición cutánea.

4. Exceso de vello terminal y no haber estado embarazada

El hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello terminal en la mujer en zonas como, por ejemplo, la cara y el pecho, siguiendo un patrón masculino de distribución. Esta condición propicia la aparición de acné. Las participantes que nunca habían estado embarazadas también tenían un riesgo similarmente alto de acné.

5. Síndrome de ovario poliquístico

Según Debra Jaliman, profesora de dermatología en la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (EE.UU.), estos últimos factores pueden estar relacionados con el síndrome de ovario poliquístico, una condición hormonal que puede afectar los niveles hormonales de una mujer, los períodos y la ovulación. Puede tener efecto sobre la fertilidad y el embarazo.

