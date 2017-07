Conoce el secreto de belleza de Salma Hayek para lucir una piel fabulosa

Salma Hayek no deja de sorprender a todos sus fans, esta vez se trata de un nuevo proyecto llamado ‘Blend it Yourself’. Se trata de una línea de batidos a base de frutas y verduras orgánicas que a su vez sirven como mascarillas .

La famosa actriz, lleva desde 2008 colaborando con la empresa especializada en jugos depurativos llamado ‘Juice Generation’ , ha rescatado los consejos de belleza que le daba su abuela cuando era niña para sacar al mercado este producto.

“Mi abuela estaba muy interesada en los ingredientes naturales. Era como una bruja-médico, como una experta en cosmética. Cuando desayunábamos, tomaba todas las sobras-papaya, yogurt, miel, nueces-y las mezclaba, para luego ponérselas en la cara. Crecí con eso y según me iba haciendo mayor me di cuenta de que no era lo normal,pensaba que todo el mundo se hacía mascarillas con las sobras”, contó al portal de noticias The Hollywood Reporter.

Así es, Salma Hayek luce un aspecto radiante a sus 50 años. Los remedios caseros son un éxito en su familia, como ella misma lo ha confesado. Y en su caso le ha ayudado para contrarrestar los efectos negativos de un estilo de vida muy ajetreado .