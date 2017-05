5 remedios caseros para cuidar tu piel sin gastar mucho dinero

Las mujeres siempre queremos vernos lo mejor posible y cuidar nuestra piel . Sin embargo, factores externos impiden que nuestro rostro luzca espectacular. En el mercado existen productos recomendados pero son muy caros.

A continuación, Selma Aguilar, esteticista de gran trayectoria, compartió 5 productos que puedes conseguir a bajo costo para cuidar tu piel diariamente. ¡Toma nota!

1.Jugos caseros

Existen muchas frutas y verduras que son aliados naturales para nuestra piel. Una buena opción es el camu camu que, junto a la piña, hacen una bebida saludable para nuestra piel. Para alcalinizar nuestro cuerpo podemos también preparar un jugo de pepino, kion, apio, manzana y piña. ¡Delicioso!

2.Papaya

Esta fruta es una gran alternativa para el cuidado del rostro, ya que la podemos usar como mascarilla facial. Para prepararla, corta 1/4 de papaya en trozos y licúala. Luego, añade media cucharadita de limón y una cucharada de miel. Aplícalo en todo el rostro y déjalo durante 5 minutos. Para retirarla, usa un pedazo de gasa. La papaya nutre la piel y ayuda a desvanecer manchas, pecas y acné.

3.Aceite de oliva extra virgen

Este producto, que muchas tenemos en casa, ayuda a brindar elasticidad a la piel del rostro. Si bien no es un producto anti-envejecimiento, ayuda a disminuir las arrugas e hidrata la piel. Se recomienda que su use interdiario y en la noche. Por otro lado, puedes utilizar el aceite mezclándolo con unas pocas gotas de agua para que la piel no quede grasosa.

4.-Agua de arroz y de avena

El agua de arroz y de avena hidratan la piel del rostro, dejando un aspecto de “piel de porcelana”. Además de ser un antioxidante, el agua de arroz actúa también como un anti-inflamatorio para la piel, mientras que el agua de avena, ayuda a eliminar impurezas y células muertas de la piel del rostro. Puedes mezclarlas con yogur y así crear una mascarilla.

5.-Bicarbonato de sodio

Este producto es especialmente beneficioso para afecciones de la piel como el acné, y para todas aquellas que tienen piel grasa. Para ellas, se recomienda mezclar el bicarbonato con agua tibia todas las noches. El bicarbonato permite equilibrar el PH del rostro y sirve como antiséptico y anti-inflamatorio. Es mejor no utilizarlo en casos de pieles sensibles o secas.

También puedes ver

Tacones personalizados, una apuesta de la moda que causa furor en las mujeres