Aracely Arámbula y su mejor secreto para lucir un cuerpo de infarto

Aracely Arámbula a sus 41 años luce mejor que nunca y lo demuestra a través de su cuenta en Instagram. La actriz mexicana, quien ahora protagoniza la telenovela ‘La Doña’ posee un cuerpo increíble, que muchas mujeres quisieran tener. Pero, ¿cómo hace para poseer un físico fantástico? Aquí te lo revelamos.

“Yo como muy sano. Me gusta mucho todo lo orgánico y me encanta cuidar mi alimentación y la de mis hijos. Estoy muy informada porque tengo la fortuna de tener a mi hermano, que es doctor y medico estético”, manifestó la actriz.

Es así que su hermano, el médico Leonardo Arámbula, es uno de los responsables de que la actriz se vea muy bien en cada presentación.

“Él me cuida. Me hace mis faciales hidratantes, mis vitaminas…”, añadió Aracely.

Complaciendo a la patrona. Una publicación compartida de @drleoarambula el 31 de Jul de 2016 a la(s) 7:49 PDT

“Se llama CBI Medical Spa. Es un centro de belleza integral. Cada vez que puedo me escapo y me hago un plasma facial, que me lo hace mi hermano, y luego me hago radiofrecuencia corporal también en el abdomen. Me hago tratamiento de todo ese tipo”, explicó.

A continuación, te dejamos una galería de fotos para que veas cómo luce actualmente.¡Echa un vistazo!