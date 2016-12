7 síntomas del cáncer de mama que debes tener presente

El cáncer de mama ataca a mujeres y hombres, aunque a ellos en menor proporción. Se puede presentar a cualquier edad, por lo que se recomienda siempre realizarse revisiones al bañarse y en el caso de las jóvenes en edad reproductiva ir con el ginecólogo cada 6 meses.

Asimismo, prestar atención a las siguientes señales, para acudir inmediatamente con el médico.

1.- sensibilidad en el área de los pezones

Si últimamente cada vez que tocas tus pechos al cambiarte sientes dolor. Es mejor que acudas con un especialista.

2.-moretones que no se curan rápidamente

Tal vez te ha ocurrido que has notado la presencia de moretones en tu piel, y aunque utilizas cremas estos no desaparecen.

3.- tos o ronquera inesperada

Si inesperadamente has empezado a toser y tu voz ha cambiado. Te recomendamos consultar con tu médico.

4.- estreñimiento inexplicable

Si notas que tu digestión ha cambiado y no es la misma de antes, y aunque has cambiado tu dieta no se soluciona. Te aconsejamos conversar con un especialista.

5.- cansancio

Aunque duermes 8 horas diarias, tu cuerpo sigue sintiéndose cansado durante el día. Esto se debe a muchos motivos.

6.- disminución o aumento de peso

La disminución o aumento de peso sin razón aparente siempre será motivo para consultar con un especialista.

7.- masa pequeña en la axila

Si mientras realizabas tus revisiones diarias has descubierto alguna masa pequeña en la axila, es mejor que acudas con tu médico.