5 cosas de la depilación láser que aún no conoces

Ahora que se acerca el verano, las mujeres buscamos la manera de depilarnos para eliminar esos vellitos del cuerpo. Uno de los métodos más frecuentes en estos días es la depilación láser. Por ello, primero debes conocer algunas curiosidades sobre este método. A continuación, el doctor Manuel Iglesias, director del departamento Médico de Centros Únicos nos dirá algunos detalles:

1.- Se debe cubrir los lunares

El doctor Manuel señala que los lunares son ricos en pigmentos y se pueden quemar. Por esta razón, advierte que es necesario cubrir con lápiz blanco antes de pasar el láser por la zona.

2.-Puedes tomar el sol

Entre una sesión de depilación láser y otra, no está prohibido tomar el sol. “Siempre que no haya enrojecimiento, y recomendamos esperar 48 horas”, cuenta el doctor. Asimismo, no se debe olvidar el uso del protector solar.

3.-La piel debe limpiarse antes

Existen muchas sustancias de uso común que pueden producir problema de sensibilidad, como es el caso de los retinoides, que están presentes en cremas antiedad. “De ahí la importancia de limpiar perfectamente la piel para que no quede ningún resto antes de pasar el láser”, afirma Manuel Iglesias.

4.-Adelantar una cita es peor que retrasarla

Si no puedes cumplir con tus citas a la perfección, no es recomendable que lo adelantes. Según el doctor Iglesia: “El vello corporal tiene diferentes ciclos de crecimiento. Lo ideal es realizar las sesiones cuando el mayor número de folículos están en fase inicial, de ahí la importancia de adaptar las sesiones a la periodicidad que indiquen los profesionales”.

5.- Depilación en embarazadas

Lo aconsejable es suspender el tratamiento de depilación láser durante los meses de embarazo y retomarlo después.

