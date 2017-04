4 cosas debes hacer cuando tienes tu periodo menstrual

¿Sientes que cada vez que te viene tu periodo, es un tormento? Existen muchos hábitos que pueden hacer que tus ciclos menstruales no sean nada agradables.

A continuación, te contamos 4 cosas que debes hacer en tu periodo menstrual:

1.-Intensifica tus actividades físicas

Muchos dicen que debes guardar reposo, y mantenerse lo más quieta, sin embargo, lo más recomendable es que realice actividades físicas para que calmes ciertos dolores, como los cólicos, la ansiedad y las emociones.

2.- No permanecer con más de 4 horas con la protección

Para una buena higiene en tu área íntima, es fundamental que cambies cada 3 ó 4 horas tu toalla o tampón para así evitar las molestias, infecciones y malos olores.

3.- Evita las cosas tristes

En este periodo sueles estar más sensible, y que tus emociones pueden parecer como una montaña rusa, esto es porque tus niveles hormonales está desequilibrados. Por ello, es mejor que no veas películas tristes, que no discutas y nada que reviva algunos recuerdos no gratos.

4.-No te depiles

Cuando estás con tu periodo menstrual, los niveles de estrógeno suelen disminuirse, ppor lo que los dolores se intensifican y te pones más sensible. Así que por estos días es mejor que le digas no a la cera, ya puede perjudicarte para tu salud.