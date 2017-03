3 claves de las mujeres francesas para estar delgadas

La mayoría de las mujeres francesas son delgadas y así lo confirman las cifras que verifican que la población francesa puede presumir de tener el menor porcentaje de obesidad de toda Europa.

A continuación, te decimos que hábitos realizan las personas mujeres francesas para mantenerse en su peso:

1.-Disfrutan comiendo

En Francia es común que comer suele ser un evento social, un momento familiar y tiempo para pasar con los amigos. “La mentalidad es comer por placer, lo que permite emplear todos los sentidos”, así señala la autora del best seller, ‘Las mujeres francesas no engordan’, de Mireielle Guiliano.

2.- Comen de todo pero siempre con moderación

La dieta francesa se basa en los hidratos de carbono, como el pan, y los lácteos. Y no necesariamente incluyen alimentos integrales o light. La clave está en la moderación, “come menos de lo que crees que quieres, come con la inteligencia, no con el estómago”, decía Coco Chanel. Esto es exactamente lo que las mujeres francesas siguen.

3.-No comen alimentos procesados

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, solo el 29% de los francesas consume comida procesada de forma habitual. El resto tiene una dieta más tradicional y casera, lo que les permite mantener el peso ideal.