Selena Gomez: el look básico que puedes copiar

Muchas veces las mujeres nos quedamos pensando en qué ponernos y terminamos por decir que no tenemos “nada” en el armario. Es así que te pruebas varias veces diferentes prendas, pero resulta que nada te hace sentir bien. Y es que existen días de indecisión, donde tu mejor salida es recurrir a los básicos, esos los que nunca te fallaran para llevar un ‘oufit’ adecuado.

Y quien lo ha demostrado es la cantante y actriz, Selena Gomez , en una de sus recientes apariciones públicas. La reina del Instagram y ahora también productora de una nueva serie de Neflix, llamada 13 Reasons Why) , no dudó en usar mientras caminaba una camiseta blanca, jeans oscuros, zapatillas blancas súper urbana y no podía faltar un pañuelo en el cuello para darle un toque distinto. Y listo el perfecto para cuando no tengas que ponerte.