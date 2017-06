Mujer Maravilla: Gal Gadot no necesita de tacones para lucir fabulosa

La protagonista de la película de la Wonder Woman (Mujer Maravilla) ,Gal Gadot ,en su gira promocional ha optado por aparecer en flats, y se ha convertido en la favorita de muchas +“mujeres”:http://peru.com/noticias-de-mujeres-4339 que no quieren usar *tacones.

La bella actriz israelí mide 1.78 metros de estatura, por lo que usar zapatos altos es una opción para ella, por esta razón en sus diferentes apariciones públicas decidió usar flats o zapatos bajos.

“Quiero crear la tendencia de usar flats en las alfombras rojas, me encanta usar tacones altos, son hermosos, sexis y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, especialmente los stilettos, hacen que pierda el balance. Puedo caer en cualquier momento. Y no es bueno para la espalda. ¿Por qué lo hacemos?”, comentó.

Y es que no podemos estar más de acuerdo con ella, y los looks que te mostramos en la parte superior son la prueba de que no necesitas siempre usar tacones para verte espectacular.