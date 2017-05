4 modelos que fueron consideradas "feas" al inicio de sus carreras

Las mujeres que desean trabajar en el mundo del modelaje saben que los únicos requisitos que deben cumplir es ser bella, alta y delgada. Sin embargo, en esta nota te demostraremos que eso no es totalmente cierto.

Y es que mujeres como Gisele Bündchen, Gigi Hadid, entre otras que han aparecido en cientos de portadas de revistas y desfilados para diversas marcas no siempre fueron consideradas hermosas. Si no me crees, líneas debajo te contamos sus historias.

La mejor amiga de Kendall Jenner posee unas curvas de infarto que hacen que se diferencie de las demás modelos, pero al inicio de su carrera estás hacían que muchas agencias no quieran contratarla. Felizmente, IMG se dio cuenta que eso era lo que la hacía especial y decidió contar con ella.

La modelo de origen brasilero que hasta el 2016 fue consideradas una de las top mejor pagadas dijo en una ocasión a People que cuando tenía 14 años algunas personas le decían que su nariz era muy grande y sus ojos demasiados pequeños, por lo que no la consideraban muy bonita.

Actualmente esta jovencita es una de la más solicitadas por los diseñadores, pero se dice que en sus inicios Marc Jacobs la consideraba “enana y fea”, y eso que mide 1.72. Aunque, cuando la modelo empezó a hacerse famosa, el diseñador se disculpó.

La bella modelo contó que sus compañeros de colegio se burlaban de su frente e incluso le habían puesto “fivehead”, definitivamente ahora estarán celosos de haber hecho eso.

