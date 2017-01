Marilyn Monroe: conoce cuál era su dieta extrema

Marilyn Monroe es un ícono de belleza y muchas mujeres la admiran por su sensualidad y cómo se lucía frente a las cámaras. ¿Te gustaría saber cuál era la dieta de la actriz para mantenerse en forma?

Cabe resaltar que estamos frente una dieta no equilibrada ni recomendada. En una entrevista realizada en 1952, la actriz reveló cuáles fueron sus hábitos alimenticios. Es una rutina extraña alimenticia que los nutricionistas no la recomendarían porque no cubre un plan nutricional.

¿Cuál era la rutina alimenticia de Marilyn Monroe?

En las mañanas, la actriz para tener alta dosis de energía consumía huevos crudos batidos en leche tibia. Lo que puede sonar poco agradable, pero en esos tiempos se pensaba que era más sano comer huevos crudos que cocinados.

Para ella no existía el almuerzo, ya que se pasaba directamente a la cena. Su ultima comida del día optaba por escoger carne cordero, ternera o hígado, que era cocinado a la plancha. El complemento a su plato eran zanahorias crudas.

Sin embargo, Marilyn no reparaba en sus caprichos a la hora de elegir comer un postre. Antes de volver a casa, paraba en una heladería para tomarse un helado de chocolate.