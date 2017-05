Lyn Slater, la abuela fashionista que ha conquistado el mundo de la moda

No tiene que envidiarle a ninguna veinteañera. Y es que la edad no tiene nada que ver con el estilo. Así lo demuestra Lyn Slater, una profesora de 63 años que se ha convertido en un ícono de la moda de una manera muy particular. Su descubrimiento se dio como algo fortuito, ya que hace unos años durante la Semana de la Moda de Nueva York, fue confundida con una fashionista.

Lejos del mundo de la moda, su estilo único llamó la atención porque sus cánones fijados para su edad eran distintos. Es así que conquistó al público y comenzó con su blog llamado Accidental Icon , al considerar que existía un vacío que abarcara a las mujeres urbanas.

En su blog publica no solo los últimos atuendos, sino también artículos inspirados con la discriminación de edad en el sector de la moda. “Sentirse a gusto con lo que uno lleva puesto”, es su lema.

A continuación, te dejamos sus mejores looks para que te sirva de inspiración y puedas adaptarlos a tu look. ¡Echa un vistazo!

