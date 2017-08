El look casual de Paris Hilton para una cita de noche

La bella socialité no deja de impresionar no solo por su silueta, sino también con su look. Es así que famosa heredera, Paris Hilton , se robó todas las miradas en Los Ángeles en una de las salidas con su novio y sus padres.

En esta ocasión, Paris, de 36 años de edad, lució un top negro transparente con aplicaciones para darle un estilo diferente a su look. Lo combinó con una falda plisada en largo midi. Una propuesta perfecta para una cita en la noche.

Y, por su fuera poco, combinó con su mamá, Kathy Hilton, quién llevó también llevó un atuendo parecido al de su hija.

Paris Hilton es una empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante estadounidense. Es bisnieta de Conrad Hilton (fundador de los Hoteles Hilton).

Recordemos que Paris Hilton comenzó a ser conocida por su aparición en la serie de televisión The Simple Life, junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie.