Karlie Kloss te enseña cómo llevar una prenda básica para un evento de noche

¿Quieres lucir cómoda y elegante a la vez? Sí es posible, así lo demuestra Karlie Kloss . La modelo asistió a un evento en Los Ángeles donde no pasó desapercibida gracias a su look.

La supermodelo fue un ángel de Victoria’s Secret , y es una de las mejores pagadas según la revista Forbes. Sin embargo, se presentó con una sencilla camiseta blanca, y nos enseñó que nunca debemos subestimar el poder esta prenda básica.

Karlie supo combinar perfectamente la casimeta o ‘t-shirt’ con una falda tubo larga de color violeta. De esta forma, probó que no tienes que complicarte a la hora de armar un vestuario de noche. Asimismo, complementó con unas sandalias nude y sencillo bolso negro, para no robarle la atención a la falta. ¿Qué te pareció el look, digno de imitar verdad?