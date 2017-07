Gigi Hadid no teme llevar el color azul hasta en los labios

La bella modelo Gigi Hadid siempre tiene un estilo único y por ello siempre nos sorprende cada vez que aparece. Y es que cuando está lejos de la pasarela, tiene un look más relajado y muy cómodo, pero eso si, nunca pierde su estilo.

Y es que para la modelo no existe tendencia que no se atreva a probar. Al menos así lo probó al llevar un arriesgado look de belleza : labios azules.

La top model de Victoria’s Secret , una vez más nos demostró que no le tiene miedo a ninguna tendencia. Y es que la combinación de su conjunto deportivo azul con sus labios le queda espectacular. ¿Te atreves a probarlo?