Estos son los jeans más extravagantes que acaban de salir a la venta

Se dice que la moda no incomoda, pero sí nos está dejando con varias sorpresas. La marca de Estados Unidos Opening Ceremony sacó un diseño de jeans arriesgado pero práctico a la vez. Pensando en la primavera del norte del continente, estos pantalones se convierten en short.

Se trata de un modelo “desmontable”, es decir, que puedes hacer que pasen de largos a cortos con un simple paso, sacando el botón que une la parte de arriba con la de abajo.

Opening Ceremony has teamed up with the Y/Project to create a pair of detachable jeans than turn into super-short shorts pic.twitter.com/lA3u0EhlO5