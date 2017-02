Esto es lo que contiene el armario de Kim Kardashian

Kim Kardashian es conocida por siempre causar sensación en cada uno de los eventos a los que asiste. Y es que sus looks atrevidos y vanguardistas hacen que solamente ella sea capaz de llevarlos. Aunque, eso no significa que muchas de nosotras no tengamos la curiosidad de ver todo su armario y saber todo lo que la esposa de Kanye West tiene en el.

Sabiendo ello, Kim decidió compartir en su cuenta de Snapchat e Instagram videos donde realiza un tour por su armario y presenta algunos de los vestidos que usó en diferentes eventos. Y es que la hermana de Kendall es tan ordenada que ha etiquetado en cada prenda el evento.

Asimismo, la estrella de realities también ha compartido pequeños clips done presenta sus zapatos, los cuales a muchas nos encantaría tener. Definitivamente su pequeña hija recibirá millones de herencia y una gran colección de ropa.