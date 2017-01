Conoce el color que tiene un efecto adelgazante, según Kendall Jenner

La top model, Kendall Jenner , quien brilla con luz propia en el mundo de las pasarelas y con tan solo 21 años, ha vuelto a llamar la atención y esta vez por las revistas de decoración. Esto se debe porque decidió pintar su dormitorio de color rosa, según la pequeña de las Kardashian , ayuda a controlar el peso.

“Cuando estaba pensando qué quería hacer con el dormitorio, fui a cenar con unos amigos que acababan de ver la exposición Human Condition en un antiguo hospital en Los Ángeles. Me contaron que había una habitación rosa, y que había una explicación detrás de la elección de ese color: el rosa Baker-Miller Pink es el único color que está científicamente comprobado que te relaja y suprime el apetito. Y pensé ‘necesito ese color en mi casa’. Busqué alguien que me pintara la habitación ¡y me encanta!”, así lo cuenta Kendall en su blog.

Asimismo, podemos cerciorar en su cuenta de Instragram que es una amante del rosa Baker –Miller Pink, ya en determinadas ocasiones publicó fotos donde se puede apreciar detalles de este color.

Según un estudio realizado por dos oficiales de la Armada de Estados Unidos y la Universidad John Hopkins sobre qué color reduce el apetito, respondieron que es el Baker-Miller. También tiene un efecto tranquilizante, por lo que en algunos países las cárceles tienen celdas color rosa para reducir la agresividad de los presos.