Así es el bolso que diseñó Selena Gomez para una marca exclusiva

Selena Gomez se ha convertido una referente para muchas mujeres en cuanto a moda. A través de los años, ha ido puliendo su forma de vestir y ahora incluso se atrevió a diseñar para Coach, una firma de carteras que tiene un estilo de clásico y la vez sofisticado.

En las cuentas de Instagram tanto de la marca y de la joven mostraron cómo es el bolso perfecto para Selena Gomez. Se trata de un diseño ‘satchel’ que está disponible en tres colores: rojo, que es la que lleva en la imágenes de la campaña, beige y negro. También se puede visualizar que cuenta con una inscripción ‘To be you is to be strong’, que es español es como ser tú mismo es ser fuerte.

Esta colección saldrá a la venta el próximo 1 de septiembre y los precios estarán dentro de un rango de 50 a 395 dólares. Queda menos de un mes para llegue a las tiendas. ¿Te gusta el diseño?