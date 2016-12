7 reglas que deben seguir las mujeres al usar accesorios

A las mujeres nos encanta seguir las tendencias y lucir con lo último de la moda, pero a veces hacer esto es difícil. Esto debido a que tenemos que tener en cuenta que accesorios, ropa y calzado combinen.

Para ayudarte, a continuación, te compartimos siete reglas que debemos seguir.

1.- no uses más de 3 o 4 accesorios

Si bien es cierto que a las mujeres nos gusta usar diversos accesorios como pulseras, collares y demás al vestirnos. Lo que siempre debes recordar que estos no deben ser más de 3 o 4.

2.- Si usas un abrigo de cuello alto, no uses una chalina ancha

El detalle de los abrigos de cuello alto es eso, por lo que no si quieres lucir fantástica y no malograr su look. Lo mejor es no usar una chalina ancha.

3.- no siempre es bueno usar conjuntos completos de accesorios

Muchas mujeres tenemos en casa juegos de collar, pulsera y aretes, pensando en usarlo todo junto en alguna ocasión. Si esa es tu idea, podrás hacerlo siempre y cuando los accesorios sean pequeños.

4.- tus zapatos no tiene que ser del color de tu bolso

Esta es una de las reglas que se han hecho para romperse. Recuerda que la moda está en la personalidad de cada persona

5.- ten tus prioridades al vestirte

A veces es difícil poder elegir ropa y accesorios que combinen. Para lograr ello podrías tener en cuenta que quieres resaltar.

6.- no siempre es bueno llevar reloj

Si estas usando un vestido de noche, te recomendamos no usar reloj. Ambos son un conjunto incompatible.

7.- no siempre el negro queda bien

Si la ropa que usarás es de color pastel, te aconsejamos no combinarla con zapatos negros. Lo mejor es usar un calzado de tonos claros.

Así que la próxima vez que quieras usar accesorios, solamente sigue estas reglas y listo.