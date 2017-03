6 prendas que no deben faltar en el clóset de una mujer "bajita"

Ninguna mujer es igual a otra, algunas son bajitas, otras altas, también existen las que tienen más caderas o pechos, entre otras características que hacen que vestirse sea una odisea. Sin embargo, famosas como Jennifer López o Thalía han demostrado que eso no es cierto. Y es que todo está en saber elegir la prenda ideal y listo.

Por ejemplo, en el caso de las mujeres bajitas, su problema mayormente es que desean verse altas, por lo que los zapatos de tacón no faltan en su clóset. Sin embargo, ese no es el único truco para tener esos centímetros que la naturaleza no te dio, en realidad existen prendas que te los pueden dar. La clave está en elegir las ideales.

Por tal motivo, es que en la parte superior te presentamos una galería de fotos con las prendas que no deben faltar en el clóset de una mujer bajita.