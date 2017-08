5 errores de estilo al comprar tacones

Los zapatos altos son accesorios que no deben faltar en el armario de toda mujer , ya que ayudan a resaltar la belleza femenina. Sin embargo, existen algunas cosas que debes evitar cuando sales en busca de los tacones ideales.

1. Evita las plataformas extremadamente altas

Las plataformas están en tendencia y son perfectas para llevar un estilo de los 70, pero es necesario elegir unas que no sean tan altas. Mientras menos toscas se vean te quedarán perfecto.

2. Usas una talla incorrecta

No uses un zapato que no sea de tu talla, no importa si están en oferta. Se recomienda que camines un poco con los tacos y ponerte en puntas. Fíjate que el talón no debe salirse ni quedarse atorado.

3. Tienen muchos detalles

Los tacones que tienen muchos adornos pueden ser problemáticos, ya que suelen verse mal y son difíciles de combinar. Lo mejor unos sencillos con algún detalle que sobresalga.

4. Cuidado con los estampados

El animal print es una estilo que siempre está de moda, pero puede ser un gran acierto o un error dependiendo como lo combines. Opta por elegir unos que sean los más sencillos y con forma estilizada.

5. Son demasiado brillantes

El brillo en los tacones es aceptable pero en color negro o nude. Si eliges tonos fuertes como el azul o fucsia, busca los que sean gamuzas para lucir más sofisticada.