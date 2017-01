5 consejos para lograr el look ideal al ir a trabajar este verano

Ha llegado el verano y el calor intenso de la estación hace que a veces sea difícil escoger el outfit ideal para ir a trabajar y mantener ese look ejecutivo que se necesita cuando trabajas en oficina.

Por ello, Banana Republic, representante del estilo americano moderno, ofrece algunas recomendaciones para obtener combinaciones perfectas y totalmente cómodas en la jornada laboral.

1..- Colores de temporada:

Para esta estación, los colores que predominarán serán la gama de amarillos, rojos y azules. Además, los estampados florales le darán un estilo alegre y veraniego a tu look.

2.- Material

Durante el verano se debe tener mucho en cuenta el tipo de textura y material, porque puede ser un modelo bonito, pero el material puede hacer que el verano se vuelva insoportable. Los ideales son el algodón, lino y la seda.

3.- calzado

El tipo de zapatos que uses al ir a trabajar es importante para que te sientas cómoda y el calor propio de la estación no te cause molestias. Los más recomendados son los pumps y flas (o zapatos chatos).

4.- accesorios ideales

Si estas usando un conjunto de corte simple y con poco estampado, lo ideal es acompañarlos con un collar o aretes grandes, pero si quieres que tu ropa sea la protagonista acompáñalos con accesorios más sencillos.

5.- no te olvides del bolso

El bolso es el complemente básico para el look de cualquier mujer durante todo el año. Eso sí, debes tener en cuenta de que estos deben combinar con tu outfit.

La Brand Manager de Banana Republic, Stephanie Eyzaguirre, nos comenta que esta temporada la tendencia será el uso de vestidos, las blusas sin mangas y los pantalones formales de tela ligera, los cuales no deben faltar en el armario de toda ejecutiva.