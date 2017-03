4 consejos para elegir el brasier sin tirantes perfecto

¿Te encantan los vestidos con escotes en la espalda, pero te da miedo que el sujetador no resista todo el día en su sitio? En el mercado existen copas de silicona, adhesivos y entre otras opciones de modo que puedas lucirte.

Y es que los brasieres sin tirantes pueden convertirse en tu mejor aliado, solo necesitas escoger el correcto.

A continuación, te decimos algunos sencillos consejos para elegir el que más se adecue a ti. ¡Toma nota!

1.- Comprobar que es tu talla

No solo debes medir el contorno, también la copa. La talla correcta de tu sujetador evitarás que se mueva constantemente y no sentirás que se está cayendo. Los expertos recomiendan comprar una talla menos de la banda del sostén ( no de copa), ya que ajustará mejor el contorno.

2.-Pruébatelo

No es recomendable comprar este tipo de prenda por internet, es mejor acudir a la tienda y probarte todos los modelos que necesites hasta dar con el correcto. Tiene que ser el brasier sin tirantes que te permita moverte con comodidad. Si es posible en el probador debes estirar los brazos, salta y camina, y si todo está en su sitio, ese el ideal.

3.-Con estructura reforzada

Una forma de buscar el sujetador ideal es que debe estar reforzado. Si lo que quieres es un brasier sin tirantes, la estructura con aros de un sujetador normal no sirve. Es mejor elegir un modelo contenga un refuerzo extra y te garantice un mayor nivel de sujetación.

4.-Renuévalo

Si ya tienes el brasier sin tirantes perfecto, ese que te permite moverte sin temor que se te pueda caer, pero recuerda que el tiempo, el uso y lavado suelen desgastar sus fibras y es momento de cambiarlo.