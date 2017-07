3 tipos de cartera que no deben faltar en tu clóset

Una de las cosas que más le gusta a la mayoría de mujeres es la moda, por lo que siempre están a la expectativa de cualquier accesorio que pueda darle un giro de 180 grados a su estilo. Por ejemplo, una cartera puede lograr ese efecto en cualquier look.

Sabiendo ello, los expertos de Amphora nos brindan tips para lograr que este accesorio sea el protagonista de cualquier outfit.

1.- Para una jornada non stop

Si tus actividades del día no te darán mucho tiempo para descansar, entonces el complemento ideal para tu look es una mochila. Puedes acertar con un total black look, un trench coat en negro, tono tierra o verde olivo.

2.- dale un cambio a tu dress code

Si no deseas usar la típica cartera negra, entonces te recomendamos una de color burgundy, la cual aportará seriedad y estilo a tu look.

3.- ocasiones casuales

Para una noche de chicas o simplemente una salida al cine, te recomendamos usar una shoulder bag con aplicaciones o asas bordadas, las cuales harán que todo el mundo voltee a verlas.

Encuéntralos en la tienda Amphora del Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, Plaza San Miguel, Real Plaza Centro cívico y Real Plaza Primavera.