3 reglas básicas para caminar en tacones como una experta

Los tacones son una prenda que no puede faltar en el ‘closet’ de toda mujer para resaltar aún la belleza femenina. Sin embargo, no están pensados precisamente en la comodidad, pero puedes escoger el par ideal y así seguir las tres reglas básicas que debes seguir para caminar en tacones como una experta. ¡Toma u nota!

1.- Pisa correctamente

¿Tienes una técnica para caminar? Tu pisada debe comenzar por el talón y no por la punta. Así te ayudará a que tengas mejor apoyo de tu cuerpo y evites lesiones.

2.- Da pequeños pasos

De por si caminar en tacones hace que tus pasos sean más pequeños, por eso no vayas contra la corriente. A pesar que tengas que dar más pasos para recorrer la misma distancia que con balerinas, estos serán más seguros y fáciles.

3.-No tengas prisa

Si no utilizas frecuentemente tacones y no quieres que te vean raro, entonces desacelera el paso para no perder el balance. Este consejo puedes aplicarlo sin son zapatos nuevos.