10 cosas que solo entienden las mujeres que visten de negro

El negro es uno de los colores favoritos de muchas mujeres y todas tienen al menos una prenda de ese color en el guardarropa. Si eres una amante del negro, sabrás que llevar un look basado solo en ese tono siempre dará que hablar. Muchas personas lo asocian a lo oculto, secreto y desconocido.

A continuación, te contamos 10 cosas que solo entienden las personas que visten de negro:

1.- Usar desodorante es una problema

No existe en el mercado el desodorante que te garantice que no deja manchas blancas en la ropa negra.

2.- La gente piense que llevas la misma camiseta todos los días

Te preocupa que las personas puedan pensar que no te aseas y por no te cambias. Lo que sucede es que solo tienes como 10 polos negros y 15 pantalones negros que son prácticamente lo mismo.

3.- Encontrar algo cuando vas de boda es un tortura

En muchas bodas las invitadas no suelen ir con ropa color negro. Aunque no está prohibido y no es regla, siempre habrá alguien que te lo diga.

4.-Cuando dos tonos de negro no coinciden

No hay nada más molesto que dos tonos de negro que coinciden y terminen malogrando tu look.

5.-Cansada que te digan lo mismo

Seguro estás harta de que te digan que debes vestir de “alegre”, y además que siempre te pregunten si eres gótica o dark.

6.-Pasas mucho calor en verano

El precio que tienes que pagar para no cambiarte seguir vistiéndote de negro es pasar por mucho calor en verano.

7.-Cuidado con la lavadora

Te da miedo meter la ropa en la lavadora porque sabes que se pueden terminar destiñendo.

8.-Comprar ropa en primavera y verano es una pesadilla

Se vuelve una pesadilla comprar ropa entre la temporada de primavera -verano, ya que todas las tiendas están repletas de colores “arcoiris”, motivos florales y estampados.

9.- La mayonesa es tu peor enemigo

Una de las peores cosas que te puede pasar es que te se caiga la mayonesa en tu pantalón negro. ¡Terrible!

10.- Pensar en el día de tu boda te crea tensión

Ni siquiera te lo imaginas, pensar en que vayas ser capaz de llevar un vestido blanco.