Selección Peruana presente en décimo aniversario del Estadio Wembley

La Selección Peruana se ubica entre las 20 mejores del Ranking FIFA, tras su buen desempeño en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018. Ante ello, la presencia de la ‘blanquirroja’ destacó en la celebración del décimo aniversario de la reapertura del Estadio Wembley de Londres.

El Wembley es uno de los estadios más emblemáticos de fútbol del mundo. La

sede de los partidos oficiales de Inglaterra y de las finales de la FA Cup y Copa de la Liga Inglesa realizó su esperada reapertura recién el año 2007 tras varios retrasos. Por ello, el coloso británico saludó a los equipos que jugaron en su césped de la siguiente manera.

A través del banner principal que se encuentra debajo del famoso arco, el Estadio Wembley rindió homenaje a los 166 equipos que jugaron en su césped desde su reapertura, entre ellos la Selección Peruana.

Como preparación para el Mundial Brasil 2014, Inglaterra jugó un amistoso ante la Selección Peruana en el Estadio Wembley, cuyo resultado fue 3-0 a favor de los locales con goles de Daniel Sturridge, Gary Cahill y Phil Jagielka.

