Daniel Ahmed asume Selección Peruana Sub 20, según Daniel Peredo

Daniel Ahmed es el actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Futbol (FPF). Sin embargo, todo parece indicar que asumirá nuevamente la Selección Peruana Sub 20, ante la inminente salida de Fernando Nogara tras el último fracaso en el Sudamericano Sub 20.

Según el periodista deportivo Daniel Peredo, “la próxima Selección Peruana Sub 20 será dirigida por Daniel Ahmed”, en reemplazo de Fernando Nogara que no logró clasificar al hexagonal final en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Ecuador.

Hace unos días se conocía que la FPF había ratificado en su puesto a Fernando Nogara pese al fracaso en el Sudamericano Sub 20. Sin embargo, tras el informe presentado a la directiva de la federación, todo haría que Daniel Ahmed vuelve a asumir la categoría juvenil de la Selección Peruana.

Recordemos que Daniel Ahmed realizó una destacada labor en la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 del 2013, donde destacaron jugadores como Yordy Reyna, Cristian Benavente, Edison Flores, entre otros. Además, el ‘Turco’ salió campeón con Sporting Cristal en 2014.

Todo parece indicar, que la próxima selección sub 20 será dirigida por Daniel Ahmed. — Daniel Peredo M (@danielperedo17) 8 de febrero de 2017

