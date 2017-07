Roberto Mosquera se descarta para ser entrenador de la Selección Peruana

Roberto Mosquera cumple una gran campaña con el Jorge Wilstermann de Bolivia en la Copa Libertadores y ahora se auto descartó de ser en un futuro cercano entrenador de la Selección Peruana.

“No, está descartada la selección. Por el tipo de entrenador que soy está descartada. Primero, digo las cosas claras y a nadie le gusta. Yo puedo ser campeón de la Copa Libertadores y no voy a ser técnico de la selección. Estoy en otro momento de mi carrera. Uno de mis sueños era que mi estilo de juego sea visto en una Copa Libertadores. Lo conseguí en Cristal, donde nos faltó un punto para pasar a octavos, y ahora en Wilstermann”, expresó la ‘Mosca’.

Sobre su, hasta el momento, exitosa campaña en la Copa Libertadores, Roberto Mosquera indicó que nunca olvidará el día que sortearon los grupos.

“Ese partido comenzó en el sorteo. Conocí a los rivales, que se abrazaron felicitándose en el sorteo, y acepté ir a Bolivia. Minimizaron a Wilstermann, como lo hacen con los equipos peruanos. Después de ganarle a Peñarol lloré por lo que hicieron mis jugadores en la cancha. Se entendió todo”, relató.

El entrenador peruano no podía dejar de hablar de Alianza Lima. “De un campeonato. Me llevaron para eso y solo clasifiqué a la Sudamericana. El tema en Alianza no es deportivo y cuando los dirigentes lo corrijan se mejorará”.