Perú vs Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal por el Sudamericano Sub 20

Este miércoles Perú vs Uruguay se enfrentan por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 desde las 7:15 de la noche (horario peruano) en el Estadio Olímpico de Ibarra. Puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro por Panamericana Televisión (canal 5). Las chances de la Selección Peruana se complican tras el empate reciente contra Venezuela, siendo mínimas su clasificación al hexagonal final.

Es claro, la Selección Peruana no depende de sí misma para clasificar al hexagonal final. No solo está obligado a ganarle a Uruguay, sino esperar los resultados de Bolivia y Venezuela en sus próximos partidos. De esta manera, el técnico Fernando Nogara deberá cambiar la estrategia de juego para conseguir un resultado favorable en el Sudamericano sub 20.

Argentina se mantiene firme en el primer lugar del Grupo B con 5 unidades, mientras Bolivia es segundo con 3 con un partido menos. Uruguay y Venezuela tienen 2 y Perú 1.

Perú vs Uruguay | probables alineaciones

Perú: Gómez, López, Fuentes, Chávez, Luján, Távara, Pacheco, Castro, Estrella, Ugarriza, Fernández.

Uruguay: Mele, Rodríguez, Rogel, Bueno, Viña, Betancour, Sarachi, De La Cruz, Waller, Rossi y Schiappacasse.

Perú 1-1 Argentina por el Sudamericano Sub 20

Perú 0-2 Bolivia por el Sudamericano Sub 20

Perú 1-1 Venezuela por el Sudamericano Sub 20

Perú vs Uruguay | convocados peruanos

Así va el Grupo A y B del Sudamericano Sub 20