Juan Vargas analizó sus posibilidades de regresar a la Selección Peruana

Juan Vargas, lateral izquierdo de Universitario, reveló, en una entrevista con ‘RPP Noticias’ que seguirá entrenando para recuperar su mejor versión con el objetivo de llenar la expectativas de Ricardo Gareca para una convocatoria a la Selección Peruana.

“La Selección está abierta para todos, voy a tratar de dar lo mejor de mí y entrenar. Al final lo que hago es para mí y la ‘U’, luego la Selección caerá por su propio peso. Perú está haciendo las cosas bien, se ve un equipo más colectivo y no tan individual. Se ve que todos juegan, antes cuando estábamos los 4 fantásticos como que había presión solo en nosotros”.

El ‘Loco’ Juan Vargas tampoco fue ajeno cuando le preguntaron sobre el posible regreso de Farfán en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 donde la Selección Peruana tendrá que enfrentar a Bolivia y Ecuador.

“¿Jefferson Farfán? Es un jugador que, por jerarquía, muchos quisiéramos tener, y no lo digo porque sea mi amigo. Ojalá tenga la oportunidad de ser llamado a la Selección para que demuestre lo que pueda hacer, he hablado con él y se está poniendo bien. ¿Claudio Pizarro? Él quiere seguir jugando, todavía no pierde esa pasión. En otros lugares se juega hasta los 40, y acá en Perú te dicen que ya están viejos y que se deben retirar”

Cabe resaltar que la última vez que Juan Vargas disputo un partido oficial con la Selección Peruana fue ante Venezuela por las Eliminatorias donde el resultado terminó empatado a dos.