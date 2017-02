Jefferson Farfán y su claro mensaje a Ricardo Gareca

Los minutos que viene sumando con el Lokomotiv de Rusia, le vienen dando gran confianza a Jefferson Farfán, quien no demoró en pronunciarse sobre un eventual retorno suyo a la Selección Peruana.

“Ricardo Gareca sabe lo que puedo dar cuando estoy al 100 por ciento”, manifestó muy seguro el popular ‘Foquita’ a RPP.

“Nunca he perdido las esperanzas de vestir la camiseta nacional. Soy consciente de que no he jugado por mis lesiones, pero quiero demostrar que puedo seguir aportando a mi selección y a mi equipo”, agregó Jefferson Farfán.

El atacante peruano está seguro que con continuidad, puede ser de gran utilidad a la Selección Peruana. “He venido a Europa para probar que sigo vigente. Todavía tengo 32 años y estoy trabajando fuerte para ser tomado en cuenta en los partidos ante Venezuela y Uruguay, en marzo”, expresó.

En esta semana, Jefferson Farfán ha participado de dos amistosos con el Lokomotiv de Moscú, cuyo cuerpo técnico ha hecho público sus intenciones de darle continuidad en el primer equipo.