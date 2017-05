Iván Bulos no ocultó su fastidio por su no convocatoria a la Selección Peruana

El delantero Iván Bulos, quien milita en el Boavista de la Liga de Portugal, reconoció que esperaba ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca en su última convocatoria para los amistosos ante Paraguay y Jamaica del mes de junio.

“Seguí las recomendaciones que me dieron y fui a jugar en una de las ligas más competitivas que hay, pero si no me llaman no es problema mío, es decisión del entrenador que tiene sus gustos”, manifestó el atacante nacional a Canal N.

“Lamentablemente parece que no me han querido convocar y bueno lo respeto, pero no puedo hacer más”, continuó Iván Bulos evidentemente fastidiado por la decisión de Ricardo Gareca.

Por otro lado, Iván Bulos evitó colocarse como un idóneo reemplazante de Paolo guerrero en la Selección Peruana. “Yo no juego para ser el sucesor de alguien sinceramente”, indicó el joven delantero nacional.