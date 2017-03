Claudio Pizarro no ve todos los partidos de la Selección Peruana

Tras llevar buen tiempo alejado de la Selección Peruana, Claudio Pizarro habló sobre el seguimiento que le hace a la Bicolor desde tierras alemanas.

“Veo los partidos cada vez que puedo porque a veces son en la madrugada y al día siguiente tengo que entrenar”, manifestó Claudio Pizarro a Gol Perú.

Sin embargo, resaltó la importancia que tiene la venidera fecha doble para la Selección Peruana. “Serán dos partidos claves para las aspiraciones que tiene el equipo de ir al Mundial. Los puntos con Bolivia nos dio un poco más de vida”, señaló Claudio Pizarro.

El llamado ‘Bombardero de los Andes’ no quiso cerrarle las puertas a la Bicolor. “Yo he dicho muchas veces, siempre estaré a disposición de mi Selección. Lamentablemente no he tenido los partidos que hubiera querido, y Gareca está convocando a jugadores que están en condiciones de representar al Perú”, apuntó.