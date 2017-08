Yoshimar Yotún: sus mejores jugadas en el New York Red Bulls vs Orlando City por la MLS

A los pocos días de haberse anunciado su llegada a la MLS, Yoshimar Yotún hizo su debut y disputó los 90 minutos del New York Red Bulls vs Orlando City sin embargo, no todo fue felicidad para el peruano porque su equipo cayó por 3-1.

Yoshimar Yotún arrancó como enganche y estuvo muy participativo porque trataba de asociarse con sus nuevos compañeros y sobre todo con el astro brasileño Kaká, quien se entendía muy bien con el centrocampista nacional.

Los goles del partido llegaron a través de Leo Pereira (30’), Bradley Wright-Phillips (60’) y Sean Davis (80’) a favor del New York Red Bulls; Carlos Rivas (18’) se encargó de poner el descuento del Orlando City.

Cabe resaltar que en la próxima fecha, el equipo de Yoshimar Yotún tendrá que recibir en el Orlando City Stadium al Columbus Crew.