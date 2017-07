Yoshimar Yotún confirmó que jugará la Champions League con el Malmo

El volante peruano Yoshimar Yotún negó retundamente que vaya a abandonar el Malmo por el Teni Malatyaspor porque su objetivo es disputar la Champions League con el equipo sueco.

“No he firmado por ningún otro club y no lo haré. Me gusta trabajar en Malmö, tengo un año más de contrato. Tengo un año más de contrato y estoy emocionado por jugar la Champions”.

Yoshimar Yotún no dudó en pronunciarse sobre el partido que disputará ante el Vadar por la segunda fase previa de la Champions League.

“El partido ante el Vardar es muy importante. Sé lo importante que es la Champions para el Malmö. Tengo plena atención en dicho encuentro”.

El jugador de la Selección Peruana reconoció que respetará su vínculo con la institución. “Por ahora tengo contrato con Malmö. Pienso en eso”, aunque no descartó que de llegar una gran oferte de un club grande.