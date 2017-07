Yordy Reyna desea volver a la Selección Peruana: "Es el sueño de cualquiera"

VIDEO. Yordy Reyna no solo ilusionó a los hinchas del Vancouver Whitecaps de la MLS con su espectacular regreso con gol en la victoria ante New York City de Alexander Callens. El exdelantero de Alianza Lima también ve como objetivo su pronto regreso a la Selección Peruana y no lo ocultó en una reciente entrevista.

“Estuve alejado de la Selección Peruana por el tema de la lesión. Ya estoy para jugar los 90 minutos. Haré bien las cosas para ser llamado. Es el sueño de cualquier peruano”, dijo Yordy Reyna en declaraciones a GOLPERÚ tras anotar en su esperado regreso al Vancouver Whitecaps.

Ante ello, Yordy Reyna reveló que mantiene contacto con los asistentes de Ricardo Gareca, quienes siguen de cerca su progreso en el Vancouver Whitecaps para evaluar una próxima convocatoria a la Selección Peruana en lo que queda de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Hay futbolistas que están haciendo bien las cosas. De mi parte, seguiré jugando. El resto se dará solo”, se mostró confiado Yordy Reyna ante un posible regreso de la Selección Peruana para las Eliminatorias Sudamericanas.

Yordy Reyna fue un asiduo convocado por Ricardo Gareca a la S*elección Peruana*. Sin embargo, una complicada lesión que lo alejó por varios meses de los campos de juego también le jugó mal en la blanquirroja, siendo marginado por un buen tiempo. Ahora es momento de la revancha de la ‘Magia’ en el Vancouver Whitecaps.

Whitecaps destacó el regreso de Yordy Reyna