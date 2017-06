Sergio Peña: "Me he quedado con las ganas de jugar en la Primera División Española"

Sergio Peña, centrocampista de la Selección Peruana y del Granada, reveló, en una entrevista al programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, sobre sus principales objetivos para la nueva temporada que se viene en España.

“Yo tengo contrato con el Granada hasta el 2018, pero todavía no sé si voy a jugar ahí esta temporada o si hay la posibilidad de ir a otro equipo. Sin embargo, por mientras, tengo que regresar a Granada. Volver a Perú no está en mis planes, la idea es quedarme en Europa y regresar al país durante el final de mi carrera”.

El seleccionado Sergio Peña también reconoció sus intenciones de quedarse en el Granada porque se siente acostumbrado.

“Lo normal sería que me quede en España, uno nunca sabe nada. Acá me siento muy bien, el fútbol español es un lugar donde me he acomodado bastante. Por ahí hay un tema de pasaporte para no ocupar un cupo de extranjero pero me he quedado con las ganas de estar en un equipo de la Primera División Española. No obstante, si no se puede llegar ahí veré otras opciones”.

El 22 de enero de 2014, Sergio Peña fue presentado oficialmente por Granada, el joven volante firmó su contrato con club hasta 2018, donde comenzará jugando en la Granada CF “B” y en el Juvenil A, Jugando un total de 16 partidos en el cual marco 1 gol en la victoria 4-1 sobre el UCAM.

Cabe resaltar que Sergio Peña vistió las camisetas de Alianza Lima y San Martín.