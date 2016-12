Luis Advíncula para Tigres de México junto a Darwin Quintero del América

Luis Advíncula cerró su ciclo en Newell’s Old Boys con una goleada 6-1 ante San Martín de San Juan por el Torneo Argentino. Con su futuro aún por decidir por parte del Bursaspor de Turquía, dueño de su pase, todo indicaría que el lateral de la Selección Peruana continuaría su carrera en México vistiendo la camiseta de Tigres, campeón de la Liga MX.

En la prensa mexicana ya hicieron eco de la inminente llegada de Luis Advíncula al Tigres. La principal razón del fichaje del lateral de la Selección Peruana es la baja de Israel Jiménez por tiempo indefinido. Por ello, el popular ‘Usain Bolt’ entre en el bolo de candidatos a tomar la banda derecha de los felinos.

No obstante, la información aún no ha sido aclarada ni desmentida por parte de Tigres. Pero Luis Advíncula está entre los candidatos con mayor fuerza para tomar el lugar dejado Israel Jiménez. Ante ello, el popular ‘Bloqueo’ no llegaría solo al cuadro campeón de la Liga MX.

Se trata del colombiano Darwin Quintero. El volante del América habría jugado su último partido con las águilas en la final de la Liga MX, que perdió ante Tigres. Justamente el cuadro felino sería quien lo recibiría en el Draft del fútbol mexicano para el Clausura 2017. El ‘cafetero’ llegaría junto a Luis Advíncula para reforzar al campeón azteca.

pinteres Darwin Quintero, uno de los jugadores más regulares del América en los últimos años, se iría al campeón Tigres junto a Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

En los próximos días se definirá finalmente si Bursaspor concreta el préstamo de Luis Advíncula al Tigres de México. En Newell’s Old Boys lamentaron su partida por ser uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, pero su alto costo impidió a que siga vistiendo la camiseta de la ‘Lepra’.

Último partido de Luis Advíncula en Newell’s